SU ALTINDA YÜRÜME REKORUNU TEKRAR KIRMAYA HAZIRLANIYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

"Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadın" kategorisinde Guinness rekor denemesi yapacak olan beden eğitimi öğretmeni Bilge Çingigiray Aydın, hazır olduğunu söyledi.

Milli sporcu, 1 çocuk annes Bilge Çingigiray Aydın, su altında en uzun yürüyen kadın rekorunu kırmak için her gün havuzda antrenman yapıyor. Gün boyu su dolu havuzun dibinde yürüyüş yapan Aydın, son hazırlıklarını tamamladı.

25 Mart'ta İstanbul Ataşehir'de bir havuzda yapacağı dünya rekoru denemesiyle ilgili konuşan Bilge Çingigiray Aydın, dünya rekorunu Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Aydın “Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadınlar dünya rekorunu deneyeceğim. 2 sene önce 67 metre ile ülkemize bu rekoru getirdim. Bu rekordan 5 ay sonra Rus sporcu bu rekoru 69 metreye çıkardı. 2 yıldır benim hayalim bu rekoru tekrar ülkemize getirmekti. Şimdi bu olanaklar sağlandı. Büyük bir organizasyonla 25 kişilik bir ekiple pazartesi denememizi yapacağız.