Su altının iki zehirli türü bir arada görüntülendi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay denizden uzak kaldıklarını söyledi.

Gökoğlu,yasağın kaldırılmasıyla yaklaşık 22 metre derinliğe deniz akvaryumu borusunun bulunduğu bölgeye dalış gerçekleştirdiklerini belirtti.

"KİLOLUK ASLAN BALIĞI"

Borunun dipte kalması için konulan her beton parçasının yanında aslan balıklarını görüntülediklerini dile getiren Gökoğlu, “Korkmaya gerek yok. Onlarda insanları gördüğü zaman saklanıyorlar zaten. O saklandıkları bölgeye ayağınız girerse, yada bir çarpma olursa belki zarar verir. Durup dururken gelip aslan balığı insana zarar vermez.”dedi.

Gökoğlu, görüş mesafesinin çok iyi olduğu su altında uzun bir aradan sonra bir kilonun üzerinde birkaç tane aslan balıkları görüntülediklerini kaydetti.

İKİSİ BİR ARADA

Kayalık alanda ve deniz dibinde salına salına ilerleyen aslan balıkları görsel bir şölen oluşturdu. Bir görüntüye ise aslan balığının, yine zehirli bir tür olarak bilinen ve toplu şekilde yem yiyen balon balıklarına saldırmak için yaklaştığı görüldü. İki tür bir süre birlikte görüntülere yansıdı.