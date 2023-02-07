Şu an neredeyim? Deprem sonrası konumunu bilmeyenler 'Neredeyim' yazıp 7777'ye gönderdiğinde yetkililere bilgi gidiyor mu?

Deprem sonrası konumunu bilmeyenler 'şu an neredeyim' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Sosyal medyada tüm operatörlerden 7777'ye "NEREDEYIM" yazılı mesaj gönderildiği takdirde, mesajı atan kişinin bulunduğu konumun yetkililere bildirdiği yönünde bir iddia paylaşıldı. Anadolu Ajansı Teyit Hattı bu iddianın asılsız olduğunu açıkladı... İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Anadolu Ajansı Teyit Hattı iddiaların arka planını inceledi. Bu hizmet SMS aracılığıyla Turkcell operatör kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Turkcell Neredeyim servisi; kendi konum bilgisine ulaşmak isteyen kişilere bu şekilde yardımcı oluyor.

Kendi konum bilgisini sorgulayan kişiye; kişinin bulunduğu bölgenin adres bilgisi, bulunduğu en yakın noktalar ve telefonları, coğrafi konum bilgileri, polis ve sağlık acil durum telefonları cep telefonuna SMS olarak gönderiliyor.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddianın gerçekliğini araştırmak için hem 7777'ye hem de 2222'ye "NEREDEYIM" yazarak mesaj attı. Turkcell'in bulunulan konum bilgisini, en yakın noktaları ve telefon bilgilerini, coğrafi konum verilerini ilettiği fark edildi.

Ancak bu konum bilgisinin yetkililere iletildiğine ve bildirildiğine dair bir mesaj alınmadı. Teyit Hattı, söz konusu iddia hakkında Turkcell Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçti.

Turkcell Müşteri Hizmeti yetkilisi Teyit Hattı'na yaptığı açıklamada: "Sosyal medyada dolaşan ve çok fazla haber sitesinde yer alan bu iddia doğru değil. Sadece Turkcell müşterilerine bu uygulamayla bulundukları adresi konum olarak iletiyoruz. 'NEREDEYİM' yazıp 2222'ye gönderildiğinde sorgulama yapan kişinin konum bilgisi kendisine ulaştırılıyor.

Turkcell'in ilettiği konumlar herhangi bir şekilde yetkililere iletilmiyor, bildirilmiyor. Uygulama yalnızca konum olarak en yakın noktada bulunduğunuz baz istasyonundan konumunuzu öğrenip size bildiriyor, o kadar. Fakat maalesef bu konuda çok sayıda kişi yanlış bilgilendiriliyor. Ayrıntılı bilgi için Turkcell neredeyim yazarsanız web sitemizde de konuyla ilgili servisin nasıl kullanıldığına dair detaylı bilgi bulunuyor. Servis kullanım ücreti sorgulama başına 1,2 TL. Servisin sistemlerimizde ücretli olduğu yönünde bilgisi var. Şu an çok sayıda kişi bunu kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer GSM operatörü olan Vodafone ise "Neredeyim Sesli Yanıt Servisi" hizmeti var. Vodafone'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu servis Vodafone müşterilerinin bulundukları konum bilgisini "sesli yanıt sistemi" ile almalarını sağlıyor. Bu servisi kullanmak isteyenler 7016 numarasını arayarak o anda bulundukları konumun, il-ilçe-mahalle bilgisini dinleyebiliyorlar. Vodafone "Neredeyim Sesli Yanıt Servisi"ni abonelerine ücretsiz olarak sunuyor. Ancak bu servis için de iletilen konumların yetkililerle ve arama kurtarma ekipleriyle paylaşıldığına dair bir veriye ulaşılamıyor.

Söz konusu işlem, enkaz altında kalan kişilerin konumlarının yetkililere ulaştırılabilmesi için kullanılabilecek bir servis olarak gösterilmişti.

Çok kısa bir süre içerisinde sosyal ağlarda yayılan ve teyit edilmemiş bu iddia "ACİL" açıklamasıyla gönderilerde yer almıştı. Bazı haber siteleri iddiayı doğru kabul ederek ise haberleştirmişti.

"AFAD ACİL" İSİMLİ MOBİL UYGULAMA

İletişim Başkanlığı'nın da belirttiği gibi afet ve acil durumlarda vatandaşların AFAD acil mobil uygulaması ile toplanma yerlerinden 112 ile mesajlaşma bağlantısına kadar pek çok bilgiye erişebilmeleri mümkün hale getirildi. Uygulama, ihtiyaç halinde telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlıyor.

UYGULAMAYLA ACİL ÇAĞRI BAŞLATILABİLİR Mİ?

Toplanma alanına gidemeyen vatandaşlar mobil uygulama aracılığıyla tek tuşla acil çağrı başlatabilir. Uygulamadaki konum servisleri ile arayan kişinin konumu tespit edilebiliyor.

Mobil uygulamada, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi paylaşılıyor. Ancak toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor. Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor, yardım talepleri iletilebiliyor. Kişinin sesli görüşebilme imkanı bulunmuyorsa konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki hazır mesajları yani acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla iletişim kurulabiliyor. AFAD tarafından hazırlanan bu videoda, uygulamanın kullanımı detaylıca aktarılıyor.

