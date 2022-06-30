Şu an neredeyim? Şu anki bulunduğum konum nasıl görüntülenir, gönderilir?

İlk defa gidilecek bir mekan, bir konum ya da lokasyon mutlaka herkeste tedirginlik yaratmaktadır. Bilinmeyen bir yolda gidilen rotanın doğruluğunun teyiti için özellikle uzun seyahatlerde, muhakkak bir haritaya ihtiyaç duyulmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran uygulamaların başında ise navigasyon ve harita uygulamaları gelmektedir.

Her anımızda yanımızda taşıdığımız telefonlardaki harita ve navigasyon uygulamaları sayesinde şu an neredeyim sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, telefonların konumumu göster özelliğinden yararlanarak bu uygulamalardan destek almaktadır. Böylelikle bilinmeyen bir lokasyonda konum bilgilerini rahatlıkla elde edebilir, hedef rotaya en kısa ve kolay yoldan ulaşabilirler.

Şu An Neredeyim?

Kullanılan telefonların işletim sistemlerine göre kendi uygulamaları, bulunduğum yerin adresi neresi sorusuna cevap vermektedir. IOS telefonlarda bulunan harita uygulamasından hareketli konuma ulaşılması mümkün. Açılan ekrandaki mavi nokta, anlık konumu göstermektedir. Android telefonlarında ise Google Maps'in şu anki konumu göster özelliğini açarak istenilen lokasyona rahatlıkla ulaşmak mümkündür.

Şu Anki Bulunduğum Konum Nasıl Görüntülenir, Gönderilir?

Öncelikle konum bilgilerine ulaşabilmek aynı zamanda paylaşabilmek için telefonların konum alma özelliğinin açık olması gerekmektedir. Daha sonra, kullanmak istediğiniz herhangi bir harita uygulaması açılmalıdır. Genellikle iOS telefonların Harita uygulaması, Android telefonların ise Google Maps Açılan haritada çıkan mavi noktaya tıkladığınızda açılan konumum sekmesi, ben şu an neredeyim sorusuna yanıt vermektedir. Bulunduğunuz konumu paylaşmak için ise, Konumum sekmesindeki ‘paylaş’ simgesine tıklanmalıdır. Bulunduğum konumu gönder diyerek konum paylaşma işlemini tamamlanmış olunmaktadır. Ayrıca iPhone telefonlarında bulunan iPhone'umu Bul uygulaması da bulunduğum konumu göster sorusuna yanıt vermektedir. Bu özellik sayesinde anlık hareketinizi takip edebilir, uygulama üzerinden izin verdiğiniz arkadaşlarınızın da sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemi bulunan telefon, Google Maps ve Yandex Navigasyon uygulamalarını indirebilirsiniz. Şimdiki konumum neresi sorusuna kolaylıkla yanıt alabilir, böylelikle hangi mahalledeyim, hangi sokaktayım veya bulunduğum yerin konumu neresi gibi daha detaylı konum bilgisine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bulunulan konumun koordinatlarına ulaşabilir, uygulama üzerinden ikinci kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Konumum neresi sorusunu soran kullanıcılar aynı zamanda Whatsapp uygulaması üzerinden konum bilgilerine ulaşabilirler. Sohbet sayfasındaki '+' sembolüne tıklayarak 'konum' sekmesini seçerek ‘şu anki konum gönder ‘ diyen kullanıcılar, iletişim halinde olduğu kişiyle konumunu paylaşmış olacaktır.

Anlık hareketli konum paylaşmak istendiğinde ise ‘mevcut konumu paylaş’ sekmesi sayesinde belirlenen saatler dahilinde anlık konum bilgisini karşı taraf ile paylaşabilir. Hareketli konum bilgisi sayesinde kullanıcılar, konumum neresi sorusuna cevap bulmuş olacaktır.



