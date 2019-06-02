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"Şu anda birlik olma zamanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Şu anda birlik olma zamanı. Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor. Yarın bu ülkeye bir sıkıntı olursa kimse ne sendikacılık yapabilir ne siyaset yapabilir ne seçim yapabilirler ne de zenginler para harcayabilirler. Herkes aklını başına alsın, başka Türkiye yok"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, birlik zamanı olduğunu belirterek, "Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor. Yarın bu ülkeye bir sıkıntı olursa kimse ne sendikacılık yapabilir ne siyaset yapabilir ne seçim yapabilirler ne de zenginler para harcayabilirler. Herkes aklını başına alsın, başka Türkiye yok." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Atalay, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan ayında Ankara'da kağıt toplayanlar, emekliler ve Ankara'nın ilçesi Beypazarı'nda maden ocağında işçilerle iftar yaptığını aktaran Atalay, "Çalışma hayatı içerisinde sıkıntı, sorunlarımız var. Kıdem tazminatı meselesinin ne olacağı belli değil, hala gündemde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sıkıntı var, belki komple meseleyi halletmek mümkün değil ama bir yerden başlamak lazım. 50 yaşına gelmiş sağlıktan istifade edemeyen insanlar var, bir çare bulmak lazım." diye konuştu.

Atalay, BES'le ilgili hükümetin bir çalışmasının bulunduğunu dile getirerek, "Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretin neyin tasarrufunu yapacaksın. Sistemi kursunlar, millet memnun oluyorsa geçsin. Malum kamu sözleşmeleri var devam eden, 6 ay oldu 7'nci aya gireceğiz. Bir an evvel neticelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sınırlarında olağanüstü hareketlilik olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızda olaylar devam ediyor, Allah yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Dün şehitlerimiz vardı, Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ne kadar farkında kamuoyu bilmiyorum ama denizlerimizde 200 savaş gemisi var. Bizim de 130 civarında savaş gemimiz var, tatbikat yapıyorlar ama burada işler çok rahat değil. Millet seçimden yoruldu. Biz hala seçimle, başka işlerle uğraşıyoruz. İşler sıkıntılı."

- "Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor"

Belli ülkelerin Türkiye'ye plan ve tuzak kurmaya devam ettiğini söyleyen Atalay, şöyle konuştu:

"Şu anda birlik olma zamanı. Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor. Yarın bu ülkeye bir sıkıntı olursa kimse ne sendikacılık yapabilir ne siyaset yapabilir ne seçim yapabilir ne de zenginler para harcayabilirler. Herkes aklını başına alsın, başka Türkiye yok. Özellikle denizlerimizdeki hareketliliği takip ettiğiniz zaman işlerin ne kadar önemli, hassas olduğunu görürsünüz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülke varsa hepimiz varız. Özellikle siyasilere buradan sesleniyorum; ne kadar beni dinlerler, dinlemezler bilmem ama biz Türk-İş 1 milyon işçi, 4 milyonluk bir aileyiz. Birlik, beraberlik olma zamanı geldi geçiyor."

Atalay, Sakaryaspor'un play-off finalinde kaybettiğini anımsatarak, "Bütün Sakarya'nın olduğu gibi ben de bayağı üzüldüm. 25-30 bin seyircinin, hiçbir vilayette göremezsiniz bir şehirden bir şehre gittiğini. İnşallah önümüzdeki dönem daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Ramazan Bayramı sakarya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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