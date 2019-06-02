"Şu anda birlik olma zamanı"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, birlik zamanı olduğunu belirterek, "Samsun'da verilen görüntünün devam etmesi gerekiyor. Yarın bu ülkeye bir sıkıntı olursa kimse ne sendikacılık yapabilir ne siyaset yapabilir ne seçim yapabilirler ne de zenginler para harcayabilirler. Herkes aklını başına alsın, başka Türkiye yok." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Atalay, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan ayında Ankara'da kağıt toplayanlar, emekliler ve Ankara'nın ilçesi Beypazarı'nda maden ocağında işçilerle iftar yaptığını aktaran Atalay, "Çalışma hayatı içerisinde sıkıntı, sorunlarımız var. Kıdem tazminatı meselesinin ne olacağı belli değil, hala gündemde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sıkıntı var, belki komple meseleyi halletmek mümkün değil ama bir yerden başlamak lazım. 50 yaşına gelmiş sağlıktan istifade edemeyen insanlar var, bir çare bulmak lazım." diye konuştu.

Atalay, BES'le ilgili hükümetin bir çalışmasının bulunduğunu dile getirerek, "Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretin neyin tasarrufunu yapacaksın. Sistemi kursunlar, millet memnun oluyorsa geçsin. Malum kamu sözleşmeleri var devam eden, 6 ay oldu 7'nci aya gireceğiz. Bir an evvel neticelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.