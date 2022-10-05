Su ararken buldu, başına talih kuşu kondu! Teklif yağan tarlanın sahibi: Kimse burayı alamaz

Salihli'de çiftçilik yapan ve su aradığı tarlasından petrol çıkan Mustafa Yüksel, kendisine teklif yağdığını söyledi. Tarlada çıkan yangın sonrası Türkiye Petrolleri yetkililerin kendilerine ulaştığını ve numuneler alarak çalışmalara başladığını ifade eden Yüksel, tarlanın satılık olmadığını çünkü artık devletin olduğunu söyledi.

TARLASINA TEKLİF YAĞIYOR

Çiftçi Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesinde kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin yüzde 6'sının, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan incelemede çok kaliteli petrol olduğunun tespit edilmesini bölgedekiler büyük sevinçle karşıladı. Ardından birçok kişi petrol bulunan tarlayı almak için adeta yarışmaya başladı.

"YANIYOR MU DİYE DENEME YAPTIK, YANGIN ÇIKTI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tarla sahibi Mustafa Yüksel (40) ilk gördüklerinde şaşkına döndüklerini söyledi. Milliyet'te yer alan habere göre, yanıp yanmadığını kontrol ederken yangın çıktığını söyleyen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Sondaj çalışması için zeytin ve badem bahçemiz için girişimde bulunmuştuk. İlk kuyuyu kazdık oradan kaçak olduğu için temin edemedik. 2. kuyudan da temin edemedik. 3. kuyuda 207 metre derinliğe ulaştık. O safha içerisinde deneme dalgıcımızı attık. Siyah bir madde ile karşılaştık. Görünce şaşkına dönük. Daha sonrasında 'yanıyor mu?' diye bir deneme yapalım dedik, alev almaya başladı. Sonra iki sondaj kuyusunu kazarken orada devirdaim havuzları vardı, siyah suyu akıttığımız için yangın oraya sıçradı. Neticesinde arazimizde bir yangın meydana geldi.

"TPAO'DAN BİZE ULAŞTILAR"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ertesi gün bu mevzudan sonra bize ulaştı. Numune aldılar biz de sondajımızı tekrar çalıştırdık. 1 hafta içerisinde numune sonucunu açıkladılar. Yüzde 6'sı kaliteli petrol yüzde 94'ü su olarak belirtildi.

"YERİMİZ DEVLETİN, SATILIK DEĞİL"

Böyle teklifler oluşuyor. Tekliflerin oluşması bizi bağlamıyor. Burayı Türkiye Petrolleri ruhsatlandırdığı için arazimizi biz devletimize tahsis ettik. Devletimiz rezerv çalışmasını yapacak. İnşallah güzel bir sonuç elde edilir. Tapusu bizim olsa da yer devletindir. Türkiye Petrolleri’ne ait. Yerimiz satılık da değildir. Yer de Türkiye Petrolleri’nin çalışma sahasıdır kimse bu yeri ne satın alabilir ne de biz bir başkasına satabilir.

TEKLİF YAĞIYOR! "ARACILAR VASITASIYLA FİYAT SORUYORLAR"

Aracılar vasıtasıyla ‘satar mısın?’ diyorlar. ‘Şu fiyatlar olur mu?’ vasıtasıyla iletişime geçiyorlar. Ulaşanlar bizi bağlamıyor. Ben yerim satılık değil diyorum. Çalışmayı Türkiye Petrolleri yapacaktır. Eğer petrol olarak değerlendirilen sıvı rezerv çalışması sonrası güzel bir oranda çıkarsa vatanımıza güzel sonuçları olur. Benim istediğim de Adana’daki müjdeli haber gibi bizim Salihli’mizde çıkan petrolün müjdeli haberini duymaktır.

"SONDAJ ÇALIŞMASININ NE ZAMAN YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL"

Yılbaşı öncesi ya da sonrası olarak bir belirtme var ancak bu çok uzun bir zaman değil. Kesin bir gün verilmiyor açıkçası.

"TARLADA GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK"

Şu an güvenlik önlemi yok, biz faaliyetimizi sürdürüyoruz. Biz kuyumuzu kapattık o şekilde duruyor.”

"TARIMSAL SULAMA KUYUSU OLARAK AÇILMIŞTI"

Yağbasan Mahalle Muhtarı Abdullah Arslan ise konuyla ilgili, "Tarımsal sulama kuyusu olarak açılmıştı. Zeytin sulama amaçlı, 205 metre falan kuyu. Sonra kuyu bitince yanıcı madde çıktı. Simsiyahtı, itfaiye çağırıldı. Yanma başladı. İtfaiye çağrıldı su tutunca harlamaya başladı. Onun için söndürmeyi bıraktılar kendiliğinden söndü. Hem verimi iyi yüzde 6 verimli. Türkiye Petrolleri geldiğinde bu açıklamayı yaptılar. Adana’daki petrolden daha verimli." dedi.

