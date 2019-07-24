Su arıtma cihazlarında doğru tercih yapılmalı

Eskişehir’de, son günlerde kullanımı artan su arıtma cihazlarının denetim ve kalitesi tartışılırken, İhlas Pazarlama Eskişehir bayii yetkilileri son günlerde gündemde olan su arıtma cihazlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bir süre önce Eskişehir Sucular Odası’nın, evlerdeki çeşmelerden akan suyu arıtmak için ev tipi su arıtma cihazlarının kullanımının arttığını açıkladığını belirten bayii yetkilileri, konuyla ilgili yerinde ve doğru açıklamalar yapıldığını belirtildi. Oda tarafından yapılan açıklamada; denetimleri yapılmayan bu tür cihazların insan sağlığına zarar verdiğinin ifade edildiği anlatılan açıklamada, “Toplum sağlığını korumak ve sağlıklı içme suyu temini ile alakalı olarak konu ile ilgili uzmanlarca tespiti yapılan aşağıdaki bilgilerin paylaşımı son derece önemli hale gelmiştir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, su arıtma cihazlarının filtrelenen suyu saf su haline getirdiği, suyun içindeki faydalı mineralleri de yok ettiği tam olarak doğru değildir. Ters osmoz sistemiyle filtre edilen suyun ilgili sağlık kurumları ve laboratuvarları tarafından analizleri yapılmış ve içilebilir nitelikte olduğu onaylanmıştır. Burada çok teknik detaylara girmek mümkün olmamakla birlikte Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan’ın, ‘Suyun esas görevi insana mineral takviyesi değil, sıvı desteği yapmaktır. Mineral kaynağımız su değil sebze, meyve, süt, yoğurt gibi doğal gıdalar olmalıdır’ açıklamaları konunun anlaşılmasında faydalı olacaktır” denildi.

Evlerdeki çeşmelerden içme suyu temininde kullanılan cihazların, su arıtma teknolojisi için uygun olduğunu ve ürettiği suyun sağlıklı olduğunu tescil eden belgelere sahip olmasının çok önemli olduğu anlatılan açıklamada şöyle denildi;

“Bu belgelerden en önemlisi, merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan National Sanitation Foundation (Ulusal Hijyen Vakfı) tarafından verilen NSF belgesidir. NSF Belgesi, su arıtma cihazlarının farklı parçalarına ayrı ayrı verilebildiği gibi, sistemin tüm komponentlerini kapsayacak şekilde de verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, su arıtma sistemlerinin tüm komponentleriyle bu sertifikaya sahip olup olmamasıdır. NSF-58 belgesi, bir su arıtma sisteminin bütün parçalarıyla güvenli olduğunun göstergesidir. Özellikle filtrelerinde gümüş emdirilmiş karbon kullanan NSF sertifikalı su arıtma cihazları, mikropların üremesini engelleyerek, yoğun bir mikrop atağında dahi sağlığımızı koruyabileceğinden, bu niteliklere sahip su arıtma cihazları tercih edilmelidir. Maalesef Türkiye’de henüz su arıtma cihazları ile ilgili ithalat ve ürün kalitesinde standartlar yeterince gelişmediği için tüketicilerin aldıkları cihazı araştırmaları, bütün parçalarıyla NSF belgesi olmayan cihazları almamalarını tavsiye ederiz. Vatandaşlarımız bu belgeleri almış markaları öğrenmek için www.nsf.org adresine bakabilirler.”

Su arıtma sistemleriyle ilgili en önemli hususlardan birinin de; Sucular Odası yetkililerinin bildirdikleri gibi bu sistemlerin zamanında denetim ve kontrollerinin yapılması olduğu anlatılan açıklamada, “Zira, bu yapılmadığında sağlık için ciddi riskler oluşturduğu tartışılmaz bir gerçektir. Su arıtma cihazı satın alacak vatandaşlarımızın, cihazların periyodik kontrollerini ve bakımlarını, filtre değişimlerini düzenli olarak alanında uzman ekiplerce yapabilen; bu hususta yeterli bilgi, belge ve donanıma sahip kurumsal firmaları tercih etmeleri son derece önem arz etmektedir. Biz İhlas Pazarlama Bayii olarak, yukarıda belirtilen hususlara tam riayet çerçevesinde Eskişehir halkına sağlıklı içme suyu temini için son derece güvenilir hizmetler sunmaktayız” diye belirtildi.

