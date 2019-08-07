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Su ayıları Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

Su ayıları Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü olabilir

İsrail tarafından aya gönderilen ancak arızalanarak yüzeye çakılan uzay aracının içindeki su ayılarının yaşadığı düşünülüyor.

BBC'nin haberine göre, nisan ayında Ay'a iniş yapacağı sırada arızalanarak yüzeye çakılan İsrail'e ait insansız uzay aracındaki su ayılarının hayatta kaldıkları tahmin ediliyor.

Araştırma ekibinden Nova Spivack, yaptığı açıklamada, uzay aracının içindeki su ayılarının yaşama ihtimalinin çok yüksek olduğuna inandıklarını söyledi.

Nova, su ayılarının mikroskobik, çok hücreli ve dünyadaki en dayanıklı canlılardan biri olduğunun altını çizdi.

Su ayıları diğer canlı türlerinin aksine uzun süre susuz şekilde yaşayabiliyor. Kurudukları zaman metabolizmalarını yavaşlatan su ayıları, bu sayede seneler sonra bile suyla temas ettiklerinde yaşamlarına devam edebiliyor. Boyları bir milimetreyi bile bulmayan su ayıları, 150'den sıfır dereceye kadar sıcaklıkta hayatta kalmayı başarabiliyor.

Dünyaya geri getirilecek su ayılarının yaşama döndürülmesi halinde ayda olmanın etkileri gözlemlenebilecek.

Su ayıları 2007'de uzayla temas etmesinin ardından hayatta kalabilen ilk canlı olmuştu.

Nisandaki denemede, İsrail'e ait "Beresheet" (Başlangıç) isimli uzay aracının Ay'a indirilme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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Ay su ayıları

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