Mermi gibi ateşlendi! Su ayılarının dayanıklılığı bir kez daha kanıtlandı

Okyanusun en dibindeki basıncın 6 katına ve aşırı radyasyona dayanabilen, insanlığı yok edebilecek bir kıyamette dahi yaşamaya devam edeceği söylenen su ayıları, (mikroskobik canlılar), silahtan mermi gibi fırladığında bile hayatta kalabilir mi?

Birleşik Krallık'taki Kent Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, bu sorunun yanıtını öğrenmek için ilginç bir deneye imza attı. Su ayılarının yüksek hız etkisine dayanıklılığını ölçmeyi amaçlayan ekip, bir grup su ayısını dondurdu. Metabolizma hızları normalin yüzde 0,1'ine düşen donmuş su ayılarının bulunduğu su kütleleri mermi haline getirildi ve farklı hızlarda ateşlendi.

SANİYEDE 900 METRELİK HIZA DA DAYANIKLILAR

Araştırmada su ayılarının saniyede 900 metrelik bir hızın etkisine karşı dayanıklı olduğu görüldü. Ancak gözle görülmeyen canlıların bundan daha yüksek bir basınç ve hız karşısında hayatta kalamadığı tespit edildi.

Deney sonrası hayatta kalan donmuş durumdaki su ayılarının normale dönmesi de uzun zaman aldı.

ÖNEMLİ SONUÇLARA YOL AÇTI

Bilim insanlarına göre, bu araştırma canlılığın gezegenler arasında geçiş yapabilmesi anlamına gelen panspermia teorisi açısından da önemli sonuçlara yol açtı.

Science dergisine konuşan araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların dünyada hayatın çok uzun zaman önce bir başka gezegenden taşındığını ileri süren panspermia teorisinin imkansız olmadığını gösterdiğini söyledi.

Ayrıca bu sonuçlara göre, uzay gemilerinin diğer gezegenlerden su ayıları gibi dayanıklı olası yaşam formlarını taşıyor olabileceği de kaydedildi.

