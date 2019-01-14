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Su basan çiftlik evinde 3 gündür mahsur kalan 4 köpeği AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 19:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bir çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su basan çiftlik evinde 3 gündür mahsur kalan 4 köpeği AFAD kurtardı

Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bir çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Torbalı'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, geçen 11 Ocak'ta yağan sağnak yağmur nedeniyle, Barış Kurt'a ait 3 katlı çiftlik evinin alt katını su bastı. Kurt'a ait 4 köpek çiftlik evinde mahsur kaldı. Suların çekilmesini bekleyen ve kendi imkanları ile köpeklerini kurtaramayan Kurt, 3 gün sonra İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine gelen AFAD ekipleri, zodyak botla, çiftlik evine ulaşıp, 2 saat süren bir çalışma sonucu 4 köpeği kurtardı. Köpekler, sahibine teslim edilirken, çiftlik evine dolan suyun tahliyesinin ise sürdüğü bildirildi.

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Su basan çiftlik evinde 3 gündür mahsur kalan 4 köpeği AFAD kurtardıSu basan çiftlik evinde 3 gündür mahsur kalan 4 köpeği AFAD kurtardıSu basan çiftlik evinde 3 gündür mahsur kalan 4 köpeği AFAD kurtardı

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