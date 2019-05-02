Su basan kütüphanede çocuklar mahsur kaldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle kütüphaneyi su bastı. Bu sırada ders çalışmaya gelen öğrenciler, kütüphanede mahsur kaldı.

Ergani ilçesinde kısa sürede etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı felç etti. Yağış nedeni ile su taşkınları yaşanırken, yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar bina saçaklarına sığındı. Araçlar, su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi.

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle kanalizasyonların patladığı kentte, çocuklar su basan kütüphanede mahsur kaldı. Çocuklar, çevredeki vatandaşların yardımıyla kütüphaneden çıkarıldı.

