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Su baskını, yeraltı şehrini ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi'nde, su ana şebekesinin patlaması sonucu 15 ev ile bahçelerini su bastı.

Muhammed KISIR/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi'nde, su ana şebekesinin patlaması sonucu 15 ev ile bahçelerini su bastı. Suyun tahliye işlemi sırasında bölgede bulunan ve daha önce kapatılan doğal tüneller açıldı. Tünellerden birisine giren ekipler ve vatandaşlar, yer altı şehri ile karşılaştı. İlçeye bağlı 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 2 ay önce su ana şebekesinin patlaması sonucu müstakil 15 eve ve bahçelerine su doldu. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla su boşaltıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanları ile evlerine dolan suyu pompa yardımıyla tahliye etti. Tahliye işlemi sırasında bölgede bulunan ve daha önceden kapatılan doğal tüneller de açıldı, suların tahliyesi hızlandı. Açılan tünellerden birisine giren ekipler ve vatandaşlar, buradan yer altı şehrine bağlantı olduğunu fark etti. Evini su basan Veli Cömert de (67) tahliye işlemi sırasında kömürlük ve odunluk olarak kullandığı yapının zemininde aynı yeraltı şehrine bağlanan bir geçit olduğunu fark etti. Yeraltı şehrinde; dinlenme odaları, 2 ayrı yeraltı şehrini birbirine bağlayan geçitler ve havalandırmalar bulunduğu belirlendi. 'YERALTI ŞEHRİNİN TARİHİ BELLİ DEĞİL' 4 çocuk babası Veli Cömert, dedelerinden, burada bir yeraltı şehri olduğunu duyduklarını; ancak tarihi ve büyüklüğü konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Veli Cömert, "Buranın tarihi belli değil. Kimler geldi, kimler geçti, bilmiyoruz. Beldemiz, kervansarayların gelip geçtiği yerler. Kervanlar, gelip bu yer altı şehirlerinde konaklıyorlarmış. Burada yaşanmış, burada kervanlar gelip dinlenmişler. Kömürlük ve odunluk olarak kullandığımız buranın zeminindeki delikten içeri girdiğimizde, kayadan oyma genişçe bir alana çıkılıyor. Daha derin mi gidiyor, gidiş yerleri var mı bilemiyoruz. Burada bağlantıların ne şekilde olduğunu bilemiyoruz; ama mutlaka bir bağlantı vardır. Burası çok tarihi ve eski bir yerdir" diye konuştu. Cömert, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla suları boşalttıktan sonra yeraltı şehrinden haberdar olduklarını söyleyerek, "Girişi bahçemde olan yeraltı şehri temizlenip turizme kazandırılırsa, memleketimiz kalkınır ve bizler de mutlu oluruz" dedi. 'KİMSE YERALTI ŞEHRİ OLDUĞUNA İNANMADI' Belde sakinlerinden Alaaddin Sarıtaş da, beldenin tarihi zenginliklerle dolu olduğuna dikkat çekerek, "Bu yer altı şehrine ilk girenler bizleriz. Sağ tarafa açılan tünel yeraltı şehrine gidiyor. Ayrıca Topaklı Mahallesine giden bir tünel daha var. Toplam bin 500 metreye yakın bir yeraltı şehrinden bahsediliyor. Su basıp, vatandaş mağdur olana kadar kimse burada bir yeraltı şehrinin olduğuna inanmadı. Buralar açıldıktan sonra sular gitti ve yeraltı şehrinin girişi ortaya çıktı. Şu an bulunduğumuz mağara gizli geçit mağarasıdır. Burada kervanlarla gelen insanlar dinleniyormuş. Çalış, tarihi yerlerin bulunduğu bir ilçedir. Biz buraların turizme kazandırılarak gençlerimize iş imkanı sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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