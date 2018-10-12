SU BASKININA UYKUDA YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İstanbul DHA
Arnavutköy'de kuvvetli yağış sonrası bazı ev ve işyerlerini su bastı.
İmrahor Mahallesi Cendere Sokak'ta bulunan gecekondu da su altında kaldı. Bayram Alçım ve Satı Alçım çifti 3 çocuğuyla birlikte güne sel suları ile uyandı. Evlerine dolan su nedeniyle eşyaları kullanılmaz hale geldi. Alçım çifti büyük tehlike atlattıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
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