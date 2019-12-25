HABER
  3. Su baskınına uykuda yakalandılar

Su baskınına uykuda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

Adana’da 2 gündür süren şiddetli yağış nedeniyle bazı vatandaşlar uyurken su baskınına yakalandı.

Adana’da 2 gündür süren şiddetli yağış nedeniyle bazı vatandaşlar uyurken su baskınına yakalandı. Evleri su altında kalan vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Bazı vatandaşların birçok eşyası kullanılamaz hale geldi.
Kent genelinde Pazartesi akşamından bu yana devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Levent ve Özgür mahallelerinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken, birçok araç da su altında kaldı. Özgür Mahallesi 2339 Sokak’ta oturan vatandaşlar da gece saat 03.00 sıralarında su baskınına yakalandı. Birçok mahalleli gece sıcak yatağında yatarken su altında kaldıklarını söyleyerek büyük mağduriyet yaşadı.
Gün içerisinde mahalleye gelen belediye ekiplerinin suyu bir miktar çekmesiyle temizliğe başlayan mahalleli, evlerinin içine su girmesin diye de kapılarının girişine kum çuvalı ve briket koydu.

“Gece 3’te sese uyandım”
Mahalle sakinlerinden Leyla Çetin, komşularının su baskınına maruz kaldığını belirterek, “Gece 3’te sese uyandım. Baktık ki komşumuzun evinin içi su dolmuş. O saatten beri ona yardım etmeye çalışıyoruz. Kendisinin 3 çocuğu var diye onları alıp annesinin yanına gitti mecburen. Biz temizliyoruz evini” diye konuştu.
Evin Ayaz ise “Uyuyorduk. Ne olduysa gece üçten sonra oldu. Gözümüzü açtık, su içindeydik. Çoluk çocuk hastaneye gittik. Mağdur olduk hep. Ben sabaha kadar ağladım hep. Yetkililerden bize bir el atsın istiyorum. Pazar günü koltuklarımı yıkattırdım daha üzerine oturamadan su bastı” ifadelerini kullandı.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptıYolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı
15 Temmuz Şehitler Otogarını İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. işletecek15 Temmuz Şehitler Otogarını İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. işletecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi toprağa verildi 

Fenerbahçeli eski futbolcunun kayınvalidesi toprağa verildi

Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.