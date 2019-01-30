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Su baskınında mahsur kalan aile kepçeyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:49 | Son Güncelleme

Manisa’da 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınında evlerinde mahsur kalan aile, Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Manisa’da 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınında evlerinde mahsur kalan aile, Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma sırasında sürekli ağlayan 2 çocuk ise vatandaşlar ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler, Manisa’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan su baskınında Akpınar Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan 2 çocuklu aileyi iş makinesiyle mahsur kaldıkları yerden kurtararak güvenli bir alana götürdü. Evlerinden yaklaşık 2 gün sonra çıkabilen ve elden ele kepçeye taşınırken sürekli ağlayan minik çocukları ise vatandaşlar ve ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Kurtarılan aile, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler, 3 gündür yaşanan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde görevleri başında bekliyor. Geçtiğimiz gece Kırtık Deresi ve DSİ sulama kanalının taşması sonucu sabaha kadar görev başında olan ekipler, gün boyu bölgede çalışma yaparak önlem almayı sürdürdü.

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