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Su baskınları yüzünden ıspanağın fiyatı 4 kat arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

Adana ve Hatay?da yetişen yeşillik ve narenciye ürünlerinin aşırı yağışlar sonrası oluşan su baskınlarında zarar görmesi nedeniyle fiyatlar yaklaşık yüzde 30 arttı ve sebze haline ürün girişleri yüzde 50 düştü.

Adana ve Hatay?da yetişen yeşillik ve narenciye ürünlerinin aşırı yağışlar sonrası oluşan su baskınlarında zarar görmesi nedeniyle fiyatlar yaklaşık yüzde 30 arttı ve sebze haline ürün girişleri yüzde 50 düştü. Daha önce 1,20 TL?ye satılan ıspanağın kilosu 4,5 TL?ye, yerli mandalinanın fiyatı ise 60 kuruştan 1,50 TL'ye yükseldi.
Hatay ve Adana?ya son 4 gündür mevsim normallerinin üzerinde yağmur yağması nedeniyle Çukurova ve Amik ovasında yüz binlerce dönüm tarım arazisini su bastı. Tarla ve bahçeler adeta göle dönerken, ekili tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi.
Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2. Başkanı Mahsun Doğan, su baskınlarında ürünlerin zarar görmesi nedeniyle Vedat Dalokay Hal Kompleksi?ne giren sebze ve meyvelerin yüzde 50 oranda düştüğünü söyledi. Su baskınlarından en çok yeşilliklerin etkilendiğini vurgulayan Doğan, sözlerine şöyle devam etti
Ispanağın kilosu 1,20 TL?yken 4,50 TL?ye kadar çıktı. Şu an halde ıspanak bulmak bile çok zor. Çünkü ürün çok azaldı ve baskınlardan etkilendi. Marulun tanesi 70 kuruştan 1,40 TL?ye geldi. Mandalina 60 kuruştan 1,50 TL?ye çıktı. Portakal 70 kuruşla 1 TL arası değişiyor. Adana üretici bölge olduğu için diğer illere göre fiyatlar nispeten biraz daha ucuz. Diğer şehirlerde daha yüksek olacaktır. Şu an ürün bulunması aşırı sıkıntı. Hale getirip mal satmakta çok sıkıntı çekiyoruz diye konuştu.
Hal esnaflarından Bilal Macit ise Hatay?da yetişen maydanozların yüzde 60?ının zarar gördüğü için çuval fiyatının 10 TL'den 25 TL'ye yükseldiğini kaydetti.

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