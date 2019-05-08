Su bidonuna sıkıştı, adını bidon koydular

Kırklareli’ye bağlı Lüleburgaz’da su bidonu içerisine sıkışan sokak köpeği itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Vatandaşların "Bidon" ismini verdiği köpek tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Olay, geçtiğimiz gün Barış Mahallesi Zafer Caddesi’nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide sokak köpeğinin acı çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Köpeğin başının 5 litrelik su bidonun içine sıkıştığını ve hayvanın bidonun engelinden dolayı yemek yiyemeyip su içememesi nedeniyle bitkin düştüğünü gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesine bildirdi.

Bir saatlik uğraşla çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri sokak köpeğinin başını sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun uğraş verdi. Keski yardımıyla yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda köpeğin başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Vatandaşların "Bidon" ismini verdiği sokak köpeği özgürlüğüne kavuştuktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Lüleburgaz İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, itfaiye ekipleri olarak sadece insanların değil, bütün canlıların yanında olduklarını söyleyerek "Ekiplerimiz sadece yangın ve trafik kazalarına değil, bu tarz can dostlarımızın etkilendiği olaylara da anında müdahale etmektedir" diye konuştu.



