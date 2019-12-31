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  4. Su birikintisi toprak kaymasına neden oldu

Su birikintisi toprak kaymasına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Eskişehir kent merkezinde kullanılmayan alanda biriken sular toprak kaymasına neden oldu.Olay, Merkez Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Akbayır Sokak üzerinde Büyükşehir Belediyesine ait bir alanda yaşandı.

Eskişehir kent merkezinde kullanılmayan alanda biriken sular toprak kaymasına neden oldu.
Olay, Merkez Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Akbayır Sokak üzerinde Büyükşehir Belediyesine ait bir alanda yaşandı. Günlerdir süren sağanak yağışların ve dün itibariyle etkili olan kar yağışı sonrasında toprak alanda su birikintileri oluştu. Yoldan yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan toprak alandaki su birikintileri, toprağı yararak akmaya başladı. Bu esnada kopan toprak ve taş parçaları da küçük çaplı heyelana neden olurken çamur birikintisi yapılan istinat duvarını da aşıp yola döküldü. Sokağı kısmen kapatan çamur birikintisi ve taşlar, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Ekiplerin çalışması esnasında trafik akışı da kontrollü olarak çevredekiler tarafından sağlandı. Çevredeki ev sahipleri de daha önce defalarca konuyla ilgili bildirimlerde bulunduklarını fakat bir sonuç alamadıklarını kaydetti.
Yaşanan durumu değerlendiren mahalle sakinlerinden 44 yaşında Hakkı Gökçe, “Yukarıda herhalde su birikmiş herhalde toprağın kaymasıyla olan çamur toprak yola doğru aktı. Bizim kaç kez söylememize rağmen ne ilgilenen ne de gören oldu. Asfalt parası, yol parası ben buraya dünyanın parasını verdim. Bu paraları aldıkları halde ne ilgilenen ne de soran var. Halkı dinlemeleri, gelip yardımcı olmaları lazım. Bunları temizlemek önemli değil, yani burayı çözmeleri önemli. Yarın bir gün yağmur yağdığı zaman yine kayma olacak. Burası işlek bir cadde arabalar geçiyor. Şuraya bir tane hendek koymaları lazım. Ne ilgilenen var ne de soran var. Allah’a emanet gidiyor” dedi.

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