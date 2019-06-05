Su bisikleti alabora oldu, dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünde bir gencin kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarda kurtarılmayı bekleyen genç, vatandaşların yardımı ile karaya çıkartıldı.

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünde bir genç eğlenmek için kiraladığı su bisikleti ile göle açıldı. Ancak su bisikleti bir süre sonra alabora oldu. Ders dönen bisikletin üstüne çıkmayı başaran genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yüzme bilmeyen genç su bisikleti ile yanına giden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

