Su borularını toplarken makineye kıyafeti dolanan kadın öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da mısır tarlasındaki damlama sulama borularını toplayan Ayşe Emine Şener (35) traktör ile boru toplama makinesi arasında bulunan şaft sistemine kıyafetlerinin dolanması sonucu hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Ayşe Emine Şener , kayınpederi Kamil Şener ile birlikte kendilerine ait mısır tarlasındaki damlama sulama borularını toplamaya başladı. Ayşe Emine Şener'in kıyafeti traktör ile damlama borusu toplama makinesinin arasındaki şaft sistemine dolandı. Şener, makinaya sıkıştı. Durumu fark eden kayınpederi Kamil Şener, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen boynu kırılan Şener, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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