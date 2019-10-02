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Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 23:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı.
Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki bomba gibi patladı. DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Muski ve Bodrum Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü
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