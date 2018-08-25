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Su borusu patladı, ana cadde göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, içme suyu ana isale hattına ait borunun patlaması sonucu Nusaybin- Midyat yolu göle döndü.

Su borusu patladı, ana cadde göle döndü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, içme suyu ana isale hattına ait borunun patlaması sonucu Nusaybin- Midyat yolu göle döndü. Belediye ekipleri, boruyu onarmaya çalışırken, jandarma da ana yolda sürücülerin kontrollü geçişini sağladı.
Nusaybin'de, Mardin merkez ile Kızıltepe ilçesine içme suyunun sağlandığı isale hattının borusu, Çağlar köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Borunun patlaması sonucu fışkıran su, yaklaşık 5 metre yükseldi. Nusaybin- Midyat yolu ise göle döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen MARSU ekipleri, içme suyu sondaj kısmında akışı kesti. Göle dönen yolda jandarma ekipleri, çevre güvenliği alarak, sürücülerin kontrollü geçişini sağladı. Su isale hattına ait borunun patlaması sonucu göle dönen Midyat- Nusaybin yolu, suyun tahliyesinin ardından ulaşıma açıldı.

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Su borusu patladı, ana cadde göle döndüSu borusu patladı, ana cadde göle döndüSu borusu patladı, ana cadde göle döndüSu borusu patladı, ana cadde göle döndü

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