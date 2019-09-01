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Su borusu patladı, cadde göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

HALİÇ Köprüsü altında, şebeke suyuna ait ana hat borusu patladı.

Su borusu patladı, cadde göle döndü

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-HALİÇ Köprüsü altında, şebeke suyuna ait ana hat borusu patladı. Göle dönen yol, Eyüp'ten Eminönü yönüne trafiğe kapatıldı. Boruya giden su kesilirken, belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Eyüpsultan Yavedut Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, şebeke suyuna ait ana hat borusunun altındaki toprak göçtü. Göçmenin bulunduğu alandaki boru ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Su borusundan çıkan sular caddeyi göle çevirdi.

Eyüpsultan'dan Eminönü yönü, polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Trafik polisleri, Eminönü yönüne gidecek olan araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, boruya giden suyu kestikten sonra kırılan borunun tamiri için çalışmalara başladı.

(FOTOĞRAF)

Su borusu patladı, cadde göle döndüSu borusu patladı, cadde göle döndüSu borusu patladı, cadde göle döndüSu borusu patladı, cadde göle döndü

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