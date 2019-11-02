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Su borusu patladı, denizin rengi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde belediyenin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında ana su borusunun patlaması sonucu seli andıran görüntüler ortaya çıktı - Bir iş yerinin hasar gördüğü olayda çamurlu su nedeniyle Karataş sahilinde deniz renk değiştirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su borusunun patlaması sonucu sokaklar su altında kaldı, bir iş yeri hasar gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesince Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yürütülen alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesi kepçesinin isabet ettiği ana su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle borudan boşalan sular, dik eğimli sokaklardan denize doğru döküldü.

Seli andıran görüntülerin ortaya çıktığı olayda, bir iş yerini su bastı. Çamurlu suyun denize boşalması sonucu Karataş Sahili'nde körfez renk değiştirdi.

İZSU ekiplerinin şebeke hattını kapatarak durdurduğu suların altyapı çalışmasına da zarar verdiği görüldü.

- "Evimi su basmasın diye set yaptım"

İş yerini su basan İhsan Bulut, suyun 4-5 saat boyunca aktığını ileri sürerek, "Her tarafı mahvetti. Kumu döktüler, asfaltlama çalışması yapacakları, o sırada boru patladı. Saatlerdir bu şekilde akıyor." dedi.

Caddeden suyun aktığını duyunca yağmur yağmaya başladığını zannettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Ayşegül Saraç, "Ses duydum. Çıktık dışarıya dere gibi su akıyordu. Dışarı çıkınca çok korktum. Zemin katta oturduğum için evimi su basmasın diye set yaptım." diye konuştu.

Sabah saatlerinde ekiplerin geldiğini ve asfaltlama çalışmaları yapacaklarını söylediğini aktaran Fatma Özbay ise bir gürültünün geldiğini, evden dışarıya çıktığında her yerin deniz gibi olduğunu söyledi.

Öte yandan bazı mahalle sakinleri, geçen ay altyapı çalışmalarının uzun süredir devam etmesine tepki gösterdiklerini, konuyla ilgili şikayetlerini belediyeye ilettiklerini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
altyapı çalışması patlama su borusu

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