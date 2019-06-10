HABER

Su borusunun tamiri sırasında zarar gören doğal gaz borusu alev aldı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, su borusunun onarımı sırasında zarar gören borudan etrafa yayılan gazın aleve dönüşmesi sonucu yaşlı çift yaralandı - Patlama sonucu alev alan tek katlı evde çıkan yangın, hasara yol açtı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde doğal gaz borusunun patlayıp alev alması sonucu, yol kenarındaki evde yaşayan yaşlı çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerinin, Akçatepe Mahallesi'nde su borusundaki arızayı gidermek içi yürüttüğü çalışma esnasında iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar verdi. Doğal gaz borusunun patlaması nedeniyle etrafa yayılan gaz, aleve dönüştü.

Bu sırada yol kenarındaki tek katlı bir ev alev aldı. Evin önündeki merdivenlerde oturan 78 yaşındaki Necat Pala, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerinden, mutfakta bulunan eşi 74 yaşındaki Ayşe Pala da hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken evde hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin, doğal gaz borusundaki çalışması sürüyor.

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
Dolu yağışı kış günlerini aratmadıDolu yağışı kış günlerini aratmadı
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklamasıİsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altınordu doğalgaz ordu

En Çok Okunan Haberler

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlık skandal sonrası harekete geçti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Suriyelilere plaj yasağı!

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması: Üç sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.