Su borusunun tamiri sırasında zarar gören doğal gaz borusu alev aldı: 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde doğal gaz borusunun patlayıp alev alması sonucu, yol kenarındaki evde yaşayan yaşlı çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerinin, Akçatepe Mahallesi'nde su borusundaki arızayı gidermek içi yürüttüğü çalışma esnasında iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar verdi. Doğal gaz borusunun patlaması nedeniyle etrafa yayılan gaz, aleve dönüştü.

Bu sırada yol kenarındaki tek katlı bir ev alev aldı. Evin önündeki merdivenlerde oturan 78 yaşındaki Necat Pala, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerinden, mutfakta bulunan eşi 74 yaşındaki Ayşe Pala da hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken evde hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin, doğal gaz borusundaki çalışması sürüyor.

