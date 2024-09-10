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  4. Su çıkarmak için kuyu kazdılar! Çökme olunca toprak altında kaldılar: 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Su çıkarmak için kuyu kazdılar! Çökme olunca toprak altında kaldılar: 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

10.09.2024 12:52
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Samsun'da bahçelerinden su çıkarmak isteyen iki kişi kazı sırasında meydana gelen çökme nedeniyle toprak altında kaldı. Çok sayıda ekip bölgeye gelerek toprak altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Samsun’da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı.

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EKİPLER GELDİ, İYİ HABER BEKLENİYOR

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulLanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar.

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Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

s4Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Toprak Samsun su
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