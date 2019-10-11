HABER

Su damlaması cinayetinde karar 'iyi hal ve tahrik' inidirimi nedeniyle bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

BURSA'da banyo ve tuvaletinden su damlayan üst kattaki dairenin sahibi Özcan Devrim'i (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Aginel'e (37), 16 yaşındaki oğluyla birlikte yargılandığı davada 'iyi hal ve tahrik' indirimiyle verilen 15 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Bölge Mahkemesi, Aginel'in, iyi hal ve tahrik indiriminin kaldırılarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini bildirdi.

Su damlaması cinayetinde karar 'iyi hal ve tahrik' inidirimi nedeniyle bozuldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da banyo ve tuvaletinden su damlayan üst kattaki dairenin sahibi Özcan Devrim'i (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Aginel'e (37), 16 yaşındaki oğluyla birlikte yargılandığı davada 'iyi hal ve tahrik' indirimiyle verilen 15 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Bölge Mahkemesi, Aginel'in, iyi hal ve tahrik indiriminin kaldırılarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini bildirdi.
Olay, merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Fen Sokak'ta 4 yıl önce temmuz ayında meydana geldi. Mustafa Aginel, iddiaya göre, banyo ve tuvaletinden dairesine su sızan üst kattaki dairenin sahibi Özcan Devrim ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Mustafa Aginel, Özcan Devrim’i bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Devrim, yaşamını yitirdii. Mustafa Aginel ile kavgaya karışan oğlu M.A. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Mustafa Aginel hakkında 'Adam öldürmek', oğlu M.A hakkında da 'Cinayete azmettirmek' suçundan Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Yargılama sırasında Özcan Devrim'in sahip olduğu kattan, 3 yıldır kendi dairelerine tuvalet ve banyodan su sızdığını ifade eden Mustafa Aginel, "O akşam, kiracının oturduğu dairenin sahibi Özcan Devrim görüşmek için geleceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında cep telefonu ile arayıp geldiğini söyledi. Ben de oğlum ile yanına gittim. Elimi uzattım, kabul etmedi. Küfürler edince uyardım. Sinirlenip bana yumruk attı, aramızda kavga çıktı. Bu sırada oğlum elindeki bıçak ve sopa ile yanımıza geldi. Ben de yere düşen bıçağı alıp kendimizi savunmak için rastgele salladım. Onu bıçakladığımı hatırlamıyorum. Amacım kesinlikle öldürmek değildi" dedi.
Mahkeme tutuklu sanık Mustafa Aginel'i önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı iyi hal ve tahriki indirimiyle 15 yıla düşürdü. M.A. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
KARAR BOZULDU
Kararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, babaya verilen cezayı, iyi hal ve tahrik indirimi yapılmaması gerektiğini bildirerek bozdu. Oğluna verilen cezayı ise onadı. Yeniden yargılanan baba hakkında mütalaa veren savcı, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandıNurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandı
Keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklamaKeskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Ağar'dan canlı yayındaki keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Türkiye Spor Yazarları Derneği Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

Haliç Üniversitesi'nin tahliyesi istendi

Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Balıkesir'den kahreden haber

'Barış Pınarı'na karşı yeni hamle! Trump'ı da dahil ettiler

Terör örgütü yanlılarından yeni hamle! Trump'ı da dahil ettiler

Yalova açıklarında bir deprem daha

Yalova açıklarında bir deprem daha

Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.