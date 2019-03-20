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Su deposu görünümlü baz istasyonuna tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde binanın çatısına bir GSM şirketi tarafından kurulan baz istasyonunun su tankı görünümüyle gizlendiğini öne süren mahalleli tepki gösterdi.Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatı katına bir GSM şirketi tarafından baz istasyonu kurulduğunu ve bu baz istasyonunun da su tankı görünümü ile gizlendiğini öne süren mahalleliler baz istasyonun kaldırılması için baz istasyonunun kurulduğu evin önünde toplanarak açıklama yaptı.Kurulan baz istasyonu için kendisinden ve mahalle halkından hiçbir izin alınmadığını belirten Şehit Halis Şişman Mahallesi Muhtarı Döndü Hançer, “Hiç haberimiz yok.

Su deposu görünümlü baz istasyonuna tepki

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde binanın çatısına bir GSM şirketi tarafından kurulan baz istasyonunun su tankı görünümüyle gizlendiğini öne süren mahalleli tepki gösterdi.
Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatı katına bir GSM şirketi tarafından baz istasyonu kurulduğunu ve bu baz istasyonunun da su tankı görünümü ile gizlendiğini öne süren mahalleliler baz istasyonun kaldırılması için baz istasyonunun kurulduğu evin önünde toplanarak açıklama yaptı.
Kurulan baz istasyonu için kendisinden ve mahalle halkından hiçbir izin alınmadığını belirten Şehit Halis Şişman Mahallesi Muhtarı Döndü Hançer, “Hiç haberimiz yok. Beni de mahallelim aradı. Bu binaya bu şekilde bir baz istasyonu kurulduğunu söyledi. Hemen koştum geldim. Mahalleli de sağ olsunlar destek verdi buraya toplandık. İmza topladık. Biz mahallemizde bu şekilde bir baz istasyonu istemiyoruz. Bu madem zararsız neden su tankı gibi yapıp gizliyorlar. Gitsinler nereye kurarlarsa kursunlar. Mahalle olarak toplandık bekliyoruz” dedi.
Üzerinde “Lütfen sağlığımızla oynamayın. 1401 sokak halkı” yazılı karton ile olaya tepki gösteren diğer bir mahalleli ise “Evde kızım hasta, ben hastayım zaten. Baz istasyonuna en yakın ev benim ev. Baz istasyonunun zararlarını hepimiz biliyoruz. Yetkililerden bu duruma bir el atmasını bekliyoruz. Mahallemizde de baz istasyonu istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Su deposu görünümlü baz istasyonuna tepki

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