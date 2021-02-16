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Su deposunda 15 saat süren esaret

16.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde boyamak için su deposuna giren çift, kokudan bayılınca 15 saat içeride mahsur kaldı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde boyamak için su deposuna giren çift, kokudan bayılınca 15 saat içeride mahsur kaldı. Çift, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile depodan çıkarıldı.
Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol Mahallesi’nde yaşayan C.Y. ve S.Y. çifti boyamak için evlerinin yanındaki 10 metrelik su deposuna girdi. Uzun süre anne ve babasından haber alamayan çocuklar durumu fark ederek jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından su deposunda olduğu belirlenen çifti kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla başlattığı operasyon ile su deposuna girdi. Ekipler, 15 saat boyunca mahsur kalan çifti baygın halde donmak üzereyken buldu. Ekipler çifti bağlanan halat ile sırayla depodan çıkardı.
15 saat sonra depodan çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

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