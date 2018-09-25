HABER

Su deposunda akıntıya kapılan işçi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş İlçesi Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 170 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışan işçilerden İrfan işleyen (47), akıntıya kapılıp kayboldu.

Su deposunda akıntıya kapılan işçi kayboldu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş İlçesi Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 170 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışan işçilerden İrfan işleyen (47), akıntıya kapılıp kayboldu. İşleyen'in bulunması için belediye, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.
Olay, saat 10.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi. Su deposunda meydana gelen arızayı gidermek için 8 işçi bölgeye gitti. Ana boru önünde çalışma yapılırken, işçilerden İrfan İşleyen, bir anda dengesini kaybederek, debisi yüksek olan suya kapılarak sürüklendi. Yanında bulunan arkadaşlarını çabaları sonuç vermeyince hemen yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi ve çalışma yapacak olan işçi sevk edildi. Jandarmanın da görev aldığı bölgede yapılan tüm çabalara rağmen kaybolan İşleyen'in izine rastlanmadı. İşleyen'in debisi yüksek suyla birlikte uzun mesafe sürüklendiği tahmin edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri de gönderildi.
4 çocuk babası İşleyen'in bulunması için çalışmalar devam ederken, olayı haber alıp su deposunun bulunduğu bölgeye gelen yakınları ise sinir kirizi geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Su deposunda akıntıya kapılan işçi kaybolduSu deposunda akıntıya kapılan işçi kaybolduSu deposunda akıntıya kapılan işçi kaybolduSu deposunda akıntıya kapılan işçi kayboldu

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Nefes almakta zorlanan yavru caretta, tedaviye alındıNefes almakta zorlanan yavru caretta, tedaviye alındı
Bir tek onlar bakıp geçmediBir tek onlar bakıp geçmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

İlginizi Çekebilir

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

İstanbul otogarında silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul otogarında silahlı kavga! Yaralılar var

Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!

Enteresan sorular ve cevapları

Enteresan sorular ve cevapları

Palamut için ağ attı, ağı naylonlarla doldu

Palamut için ağ attı, ağı naylonlarla doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.