HABER

Su deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 170 bin nüfusun içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan İrfan İşleyen'in (47) 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen'in cesedi, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu.  Olay, dün saat 10.00 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi.

Su deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 170 bin nüfusun içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan İrfan İşleyen'in (47) 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen'in cesedi, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi. Su deposundaki arızanın giderilmesi için 8 işçi, bölgeye gönderildi. Ana boru önünde çalışma yapılırken, işçilerden 4 çocuk babası İrfan İşleyen, dengesini kaybederek, debisi yüksek suya kapılıp, sürüklendi. Yanında bulunan arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince hemen yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda çalışma yapacak işçi, iş makineleriyle sevk edildi. Jandarma ve AFAD ile UMKE ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 22 saat süren çalışması sonucu İşleyen'in cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen'in cesedi, bugün sabah saat 08.00'de, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu. Olay yerine gelen İşleyen'in çocukları ve yakınları sinir krizi geçirdi. İrfan İşleyen'in cansız bedeni, bölgede hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansa konularak, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Su deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulunduSu deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulunduSu deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulunduSu deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Eşini vuran koca: Pişmanım, karımı çok seviyorumEşini vuran koca: Pişmanım, karımı çok seviyorum
Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktıHalk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

İlginizi Çekebilir

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.