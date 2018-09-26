HABER

Su deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 170 bin nüfusun içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan İrfan İşleyen'in (47) 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 170 bin nüfusun içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan İrfan İşleyen'in (47) 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen'in cesedi, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu. Olay, dün saat 10.00 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi. Su deposundaki arızanın giderilmesi için 8 işçi, bölgeye gönderildi. Ana boru önünde çalışma yapılırken, işçilerden 4 çocuk babası İrfan İşleyen, dengesini kaybederek, debisi yüksek suya kapılıp, sürüklendi. Yanında bulunan arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince hemen yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda çalışma yapacak işçi, iş makineleriyle sevk edildi. Jandarma ve AFAD ile UMKE ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 22 saat süren çalışması sonucu İşleyen'in cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen'in cesedi, bugün sabah saat 08.00'de, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu. Olay yerine gelen İşleyen'in çocukları ve yakınları sinir krizi geçirdi. İrfan İşleyen'in cansız bedeni, bölgede hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansa konularak, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Antalya, bir haftalığına sinema platosuna dönüşecekAntalya, bir haftalığına sinema platosuna dönüşecek
İş makinelerinin mazot depolarını boşalttılarİş makinelerinin mazot depolarını boşalttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.