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Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapılarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapılarak öldü

Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Tekebaşı Mahallesi'nde oturan Hakan Tespi, bahçede sulama yaptığı sırada, arızalanan su dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan ve ağır yaralanan Tespi, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hakan Tespi'nin cenazesi Tekebaşı Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

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Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapılarak öldüSu dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapılarak öldü

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