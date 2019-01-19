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Su diye içtiği tuz ruhu hayatını kararttı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.01.2019 12:24 | Son Güncelleme

Adana'da su zannederek içtiği tuz ruhu nedeniyle yemek borusu ve midesi zarar gören, bu nedenle mamayla beslenmek zorunda kalan genç kız, kokusunu alıp tadına bakamadığı yemeklerlerden yemek istiyor - Yemek borusu ve midesinin yanması nedeniyle karnından midesine sokulan hortumlarla beslenen ve 2 yılda 55 kilodan 35 kiloya kadar düşen Mukaddes Uçar: "Yemek yemeyi çok özledim, en çok da döneri. 2 yıldır açım. Bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da, 2 yıl önce temizlik yaptığı esnada su zannederek içtiği tuz ruhu nedeniyle yemek borusu ve midesi tahrip olan genç kız, sadece mama ve suyla besleniyor.

Karnından midesine sokulan hortumlarla beslenen ve 2 yılda 55 kilodan 35 kiloya kadar inen Mukaddes Uçar, kokusunu alıp tadına bakamadığı yemeklerden yemek istiyor.

Seyhan ilçesinde annesi ve erkek kardeşiyle yaşayan 25 yaşındaki Uçar, 2 yıl önce temizlik yaptığı esnada çok susadığını ve su zannederek tuz ruhu içmesinin ardından adeta hayatının karardığını AA muhabirine gözyaşları içerisinde anlattı.

Mukaddes Uçar, o an kustuğunu ve ailesinin kendisini hemen hastaneye götürdüğünü ancak yemek borusu ve midesinin tahrip olduğunu söyledi.

- "En çok döner yemeyi özledim"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğünü ve 2 ameliyat geçirdiğini vurgulayan Uçar, o günden bu yana karnından midesine takılan hortumlarla beslendiğini aktardı.

Mukaddes Uçar, günde 3 kez mama ve 1,5 litre su tükettiğini kaydederek, "Tuz ruhu içtim hayatım karardı. Yardım istiyorum. Ailemin durumu yok. Yemek yemeyi çok özledim, en çok da döneri. 2 yıldır açım. Bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

- 20 kilo verdi

Uçar, tuz ruhu içmeden önce 55 kilo olduğunu, şu an ise 35 kiloya kadar düştüğünü anlattı.

Mukaddes Uçar'ın kardeşi Kemal Uçar da gözlerinin önünde eriyen ablasının bir an önce iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Ablasının yemek yiyememesi nedeniyle onun yanında bir şeyler yiyip içemediklerini dile getiren Uçar, "Ablam sürekli aç ve susuz. Önünde yemek yiyemiyoruz, yemek kokusu geldiğinde ağlıyor. 2 yıldır böyle yaşıyoruz, psikolojisi bozuldu." dedi.

Üniversiteyi kazandığını ancak ablasını bırakıp gidemediğini ifade eden Kemal Uçar, ablasının tedavi olabilmesi için gerekli olan parayı sağlayabilecek durumda olmadıklarını, sadece annesinin dul aylığıyla geçindiklerini kaydetti.

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