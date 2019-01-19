Su diye içtiği tuz ruhu hayatını kararttı

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da, 2 yıl önce temizlik yaptığı esnada su zannederek içtiği tuz ruhu nedeniyle yemek borusu ve midesi tahrip olan genç kız, sadece mama ve suyla besleniyor.

Karnından midesine sokulan hortumlarla beslenen ve 2 yılda 55 kilodan 35 kiloya kadar inen Mukaddes Uçar, kokusunu alıp tadına bakamadığı yemeklerden yemek istiyor.

Seyhan ilçesinde annesi ve erkek kardeşiyle yaşayan 25 yaşındaki Uçar, 2 yıl önce temizlik yaptığı esnada çok susadığını ve su zannederek tuz ruhu içmesinin ardından adeta hayatının karardığını AA muhabirine gözyaşları içerisinde anlattı.

Mukaddes Uçar, o an kustuğunu ve ailesinin kendisini hemen hastaneye götürdüğünü ancak yemek borusu ve midesinin tahrip olduğunu söyledi.

- "En çok döner yemeyi özledim"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğünü ve 2 ameliyat geçirdiğini vurgulayan Uçar, o günden bu yana karnından midesine takılan hortumlarla beslendiğini aktardı.

Mukaddes Uçar, günde 3 kez mama ve 1,5 litre su tükettiğini kaydederek, "Tuz ruhu içtim hayatım karardı. Yardım istiyorum. Ailemin durumu yok. Yemek yemeyi çok özledim, en çok da döneri. 2 yıldır açım. Bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum." diye konuştu.