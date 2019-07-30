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Su diye peynir mayası içen küçük Miray zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde su zannederek mutfak dolabındaki peynir mayasını içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastanelik oldu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca mutfak dolabına açarak köylülerin "asit" diye tabir ettikleri peynir mayasını su zannederek içti.

Su diye peynir mayası içen küçük Miray zehirlendi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde su zannederek mutfak dolabındaki peynir mayasını içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca mutfak dolabına açarak köylülerin "asit" diye tabir ettikleri peynir mayasını su zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun ağzından köpük gelmeye başlayınca yakınları tarafından Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Miray Ziyan’ın zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlike kaydıyla ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edilen küçük çocuk burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Su zannederek peynir mayası içip zehirlenen Miray Ziyan’ın dedesi İsmet Topçu torununun su diye peynir mayasını nasıl içtiğini anlattı. Topçu, “Normalde bizim mutfağımız yan taraf evde. Torunum buraya gelmiş su diye peynir mayası asidini içmiş. Biz bunu fark edince önce kusturduk sonra arabayla hastaneye götürdük. Birkaç gün hastanede tedavi gördü taburcu oldu. Özellikle bu tür zehirli maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması lazım” şeklinde konuştu.

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