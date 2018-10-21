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Su dolan alt geçitte 3,5 saat mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 09:06 | Son Güncelleme

BURSA'da aşırı yağıştan dolayı su dolan alt geçitte 1 araç mahsur kaldı.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da aşırı yağıştan dolayı su dolan alt geçitte 1 araç mahsur kaldı. Araç, alt geçiteki su boşaltılarak 3,5 saatte kurtarılırken, sürücüsü kurtarılana kadar aracından ayrılmadı. Merkez Osmangazi ilçesi Merinos mevkiindeki alt geçitte bulunan rögarlar, gece saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle tıkandı. Rögarların tıkanmasının ardından altgeçit suyla doldu. Bu sırada alt geçide giren Oktay Sarıkaya yönetimindeki 16 LMC 99 plakalı otomobil arızalanarak alt geçitte mahsur kaldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatarak durumu itfaiye ve BUSKİ ekiplerine bildirdi. İtfaiye ve BUSKİ ekiplerinin çalışmaları sonucunda alt geçitte biriken su tahliye edildi. Trafiğe kapanan alt geçit, otomobilin çekiciyle götürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. ARACINDAN AYRILMADI Sürücü Sarıkaya, su tamamen tahliye edilene kadar, itfaiye ekiplerinin yardım talebini kabul etmeyerek aracından ayrılmadı. Telefonunun şarjı olmadığı için yardım çağıramadığını söyleyen Sarıkaya, "Buradan geçerken sanırım rögar kapakları kapanmış. Burası göl gibiydi. 3,5 saattir burada bekliyorum. Suyu yeni temizlediler ama araba çalışmıyor. Arabadan inemedim. Arabanın içi su doldu, her taraf su doldu" dedi.

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