HABER
  4. Su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan çift kurtarıldı

Su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan çift kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle su dolu alt geçitte kalan Nermin Yalçın’ın ardından, kamyonetle yardımına gelen eşi Ali Yalçın da mahsur kaldı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle su dolu alt geçitte kalan Nermin Yalçın’ın ardından, kamyonetle yardımına gelen eşi Ali Yalçın da mahsur kaldı. Çift, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda meydana geldi. Ekmel Mahallesi'nde babasının evinden şehir merkezine gitmek için 07 AIE 004 plakalı otomobiliyle yola çıkan Nermin Yalçın, su dolu alt geçitten geçmek istedi. Geçidin ortasına geldiğinde otomobil yaklaşık 70 santimlik suda mahsur kaldı. Nermin Yalçın, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca, cep telefonuyla eşi ve babasından yardım istedi. Bunun üzerine Ali Yalçın 07 UN 004 plakalı kamyonetle eşinin yardımına geldi. Kamyonetle alt geçide giren Ali Yalçın da mahsur kaldı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, itfaiye, polis, karayolları kurtarma ekibi ve çekici sevk edildi. Nermin Yalçın otomobille birlikte çekici yardımıyla suyla kaplı alt geçitten çıkartıldı. Ali Yalçın'ın kamyoneti ise Gazipaşa Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla kurtarıldı. Gazipaşa Belediyesi ekipleri tıkanan rögar kapaklarını temizleyerek suyun tahliyesini de yaptı.
'YILLARDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ'
Alt geçitte mahsur kalan kızı ve damadı için gelen Mevlüt Bilgili, "Kızım buraya gelmiş, suda kalmış. Damat yardıma gelmiş. O da kalmış. Buranın bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Mahalle halkı olarak yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Yola girmemiz için 3 kilometre ileri gitmek gerekiyor. Onun için burayı kullanıyor vatandaş. Burası için çözüm bulunsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Din görevlisinden tasavvuf musikisi klibiDin görevlisinden tasavvuf musikisi klibi
Yılbaşına saatler kala Taksim'de son durumYılbaşına saatler kala Taksim'de son durum
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Yılbaşına saatler kaldı! Taksim'e akın ettiler

Yılbaşına saatler kala Taksim'de son durum

Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

'Jet Fadıl'a devredilmişti! Kaderlerine terk edildiler

Gaziantep'te 80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı

Korkunç kaza! 80 metreden yuvarlandı

Adıyaman'da korkunç olay! 2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.