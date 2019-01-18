HABER

Su dolan tarlada 36 saat mahsur kalan kamyon şoförü botla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

Adana'da etkili sağanak nedeniyle Ceyhan Nehri'nin taşmasıyla su dolan tarladaki kamyonunda 36 saat mahsur kalan kişinin yardımına AFAD ekipleri yetişti

Adana'da etkili olan sağanağın ardından su dolan tarladaki kamyonunda 36 saat mahsur kalan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince botla kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir tarlaya giden Mehmet Kaya, hasat edilen narenciyeleri yükletmek için kamyonunu park ederek üreticileri beklemeye başladı.

Kaya, etkili olan sağanakla birlikte Ceyhan Nehri'nin taşmasıyla su dolan tarladaki kamyonunda mahsur kaldı.

Suların çekileceğini düşünerek kimseye haber vermeyen ve beklemeyi sürdüren Kaya, sağanağın devam etmesi üzerine aracının yan yatma tehlikesi geçirmesinden korkarak saatler sonra AFAD Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, su dolan tarlada botla ilerleyerek 36 saattir aracında mahsur kalan Kaya'yı kurtardı.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERDoğum hediyesi ile partideDoğum hediyesi ile partide
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalıTBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalı
Müşküle'nin suları 4 yıldır sarı akıyorMüşküle'nin suları 4 yıldır sarı akıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana AFAD bot

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.