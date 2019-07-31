Su doldurmaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde yol kenarında komşusunun kavunlarını satan Kadir Bulut (14), çeşmeden su doldurmak için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Balışeyh- Kırıkkale yolunun Işıklar köyü mevkiinde meydana geldi. Kadir Bulut, yol kenarında kavun satan komşularına yardım etmek için sabah evden çıktı. Kavun tezgahında beklerken çeşmeden bidona su doldurmak için yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Bulut'a, Murat Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Kadir Bulut, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrularak yol kenarındaki su kanalına düştü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulut'un öldüğü belirlendi. Kazayı öğrenerek gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Bulut'un cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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