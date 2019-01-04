HABER

Su dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde önünde takla atan otomobile çarpmamak direksiyonu kıran sürücü Leyla Fakılı (30), otomobiliyle 2 metre derinliğindeki su birikintisine düştü.

Su dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde önünde takla atan otomobile çarpmamak direksiyonu kıran sürücü Leyla Fakılı (30), otomobiliyle 2 metre derinliğindeki su birikintisine düştü. Suya gömülen otomobilde boğulma tehlikesi geçiren sürücü Fakılı'yı, aynı noktada refüje çarparak kaza yapan cipin sürücüsü ile arkadaşı kurtardı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Mükremin Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Sorgun ilçesine doğru giden Musa Açıkel'in (54) kullandığı 66 HN 056 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Ardından da şarampole yuvarlandı. Leyla Fakılı da önünde meydana gelen kazadan kurtulmak için 06 BEG 493 plakalı otomobilinin direksiyonunu kırdı. Ancak araç kontrolden çıkarak, yol kenarında yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine düştü.
Aynı anda aynı noktada üçüncü bir kaza meydana geldi. Emre Gököz'ün (24) kullandığı cip, refüje çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Emre Gököz ve beraberindeki arkadaşı Okan Gümüşbıçak(25), suyun içindeki otomobilde boğulma tehlikesi geçiren Fakılı'nın yardımına koştu. Suya giren iki genç, otomobilin arka camını kırarak Leyla Fakılı'yı kurtardı. Fakılı ve şarampole uçan otomobilin sürücüsü Musa Açıkel, çağrılan ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suya düşen otomobil, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Su dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardıSu dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardıSu dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardıSu dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardı

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 4 tutuklamaFETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 4 tutuklama
Yalova polisinden 'şok uygulama': 6 gözaltıYalova polisinden 'şok uygulama': 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.