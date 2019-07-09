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Su dolu kanala düşen araçta, kocasının cesediyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

İzmir’den Aydın’ın Didim ilçesine giden yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

İzmir’den Aydın’ın Didim ilçesine giden yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 kilometre daha gittikten sonra kanala uçan araç yaşlı adama mezar olurken, eşi ise 25 saat boyunca eşinin cesediyle birlikte su dolu kanalda kurtarılmayı bekledi.
Edinilen bilgiye göre; İzmir’den Didim’in Balat Mahallesi’nde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan 77 yaşındaki Hakkı Boyacı idaresindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil, en son dün saat 16.30’da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Hakkı Boyacı ve 75 yaşındaki eşi Emine Boyacı ile telefon bağlantısı da kuramayan yakınları, Boyacı çiftinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kanala düştüğü kameradan tespit edildi
Boyacı çiftinin, geliş güzergahındaki tüm şehir polis kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobilin gişelerden geçtikten sonra Balat Mahallesi güzergahına gittiğini tespit etti. Bölgede yaşlı çiftin yakınlarıyla birlikte arama çalışması yapan ekipler, bugün saat 17.30 sıralarında Boyacı çiftini taşıyan aracın en son görüldüğü gişelere 40 kilometre mesafedeki bir köprü üzerindeki güvenlik kamerasından aracın su dolu kanala uçtuğunu tespit etti.
Suya giren jandarma ve vatandaşlar, şoför koltuğunda oturan Hakkı Boyacı’nın öldüğünü, eşi Emine Boyacı’nın ise otomobilin içerisinde boğazına kadar gelen suya rağmen yaşadığını gördü. Yardım talep edilmesi üzerine araçtan çıkartılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 25 saat boyunda su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı’nın burun üstü çakılan araçta ön koltuktan arka koltuğa geçmeyi başarması sayesinde hayatta kaldığı belirlendi. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Hakkı Boyacı’nın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

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