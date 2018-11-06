Su dolu kovaya düşerek boğulan minik Yıldız, toprağa verildi

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin banyosunda su dolu kovanın içine düşüp boğulan 1 yaşındaki Yıldız Ülkü Özdemir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Marangozlar Sanayi yakınındaki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Dursun ve Zülfiye Özdemir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yıldız Ülkü, oynarken girdiği banyoda, su dolu kovanın içine düştü. Bu sırada odada bulunan anne Zülfiye Özdemir, evde kızını aramaya başladı. Banyoya giren Özdemir, kızını su dolu kovanın içinde gördü. Kızını çıkaran Zülfiye Özdemir ambulans çağırdı. Minik Yıldız Ülkü, gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıyla birlikte hastaneye gelen Zülfiye Özdemir, bebeği ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi. Yıldız Ülkü Özdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Yıldız Ülkü Özdemir'in cenazesi, Seyyid Harun Camisi'nin avlusuna getirildi. Cenazeye minik çocuğun ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Yıldız Ülkü Özdemir öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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