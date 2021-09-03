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Su faturasını gören isyan etti: Yangını söndüren helikopter bizim sayaçtan mı su aldı?

03.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, son okuma döneminde gelen su faturaları karşısında şoke oldu. Faturalar geldiğinde gözlerine inanamayan ve muhtarlığa koşan mahalle sakinleri, bugüne kadar mahallede en fazla su faturasının 300 TL olduğunu, bir çok kişinin faturasının çift haneleri geçmediğini belirtti. Mahalle sakinlerinden bir kişi ise “Bin 10 TL su faturasını görünce yangını söndüren helikopterin bizim evden su aldığını düşündüm” dedi.

Su faturasını gören isyan etti: Yangını söndüren helikopter bizim sayaçtan mı su aldı?

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi sakinleri, son gelen su faturaları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Faturalarını ellerine alıp muhtarlığa koşan vatandaşlar, “Son gelen faturalarda 300 liranın altında fatura bulunmuyor. Bir önceki dönem 200 TL su parası gelene son faturada bin TL’nin üzerinde su parası geldi. Mahallemizde bin 500, bin 600 TL’yi geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Bu faturaları ödeme imkanımız yok. Yetkililerden mahallemize gelerek yerinde inceleme yapmalarını ve hatadan dönmelerini bekliyoruz” diye konuştular.

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"YENİ SAYAÇLAR BAŞIMIZA BELA"

Mahallelerinde sayaçların değiştiğine dikkat çeken Kızılağaç Muhtarı Bayram Özen, “Mahalle sakinleri faturalar geldiği anda bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle muhtarlığa koşup geldi. Her gelen vatandaşımızın faturası beni de şaşkına çevirdi. Mahallemizde bugüne kadar 100 ile 300 TL arasında gelen faturalar 300 ile 1.600 TL arasında değişiyordu. Çok sayıda bin TL ve üzeri su faturası var. Su tesisatçısı arkadaşlarla yaptığım görüşmede yeni takılan akıllı sayaçların su borusu patladığında oluşan hava ile dönmeye devam ettiğini, böylelikle sürekli su kullanılıyormuş gibi yazdığını söylediler. Gördüğünüz gibi bu sayacı üflediğimde sayaç sürekli yazarken, üflemeyi bırakmama rağmen yazdığı rakamları silmiyor. Yetkililere durumu ilettiğimde yapacak bir şeyleri olmadığını, abone suyu kullandığı için bu faturaların geldiğini söylediler. Benim mahallemde yaşayan insanlar hamam veya yağlama yıkama çalıştırmıyor. 2 kişilik aile sabahtan akşama kadar otelde çalışıyor 8 bin 900 TL su faturası geliyor. Bu adamların evinde sulayacakları çiçek saksısı bile yok” dedi.

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"HELİKOPTERİN BİZİM SAYAÇTAN SU ALDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Kızılağaç Mahalle sakinlerinden Nazmiye Gül Erdoğan, bugüne kadar en fazla 250 TL su faturası geldiğini belirterek “Bu ay bin 10 gelince gözlerimize inanamadık. Evde herkes şaşkınlık yaşadı. Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık. İnanın şu an sinirden gülüyoruz. Elimizden yapacak başka bir şey gelmiyor. Bu faturayı ödememize imkan yak. Bunun ardından başkaları gelecek onları da ödeyemeyeceğiz. İnanın ağlanacak halimize gülüyoruz” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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