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Su geçirmez, ısı yalıtımlı, hafif! Columbia Firecamp III Outdoor Ayakkabı'da %45 indirim
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Su geçirmez, ısı yalıtımlı, hafif! Columbia Firecamp III Outdoor Ayakkabı'da %45 indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.12.2024 10:42
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Yılın Son Fırsatları'nın son gününde Columbia indiriminden yararlanmak isteyenler varsa sizi böyle alalım! Kaçırmak istemeyeceğiniz bir fırsatla karşınızdayız: Columbia Firecamp III Waterproof Erkek Outdoor Ayakkabı %45 yani tam 4050 TL indirimle satışta, işte detaylar...

Doğayla iç içe olmanın verdiği huzur, macera dolu serüvenlerin kapılarını aralar. Ancak en iyi deneyimi yaşamak için doğru ekipmana sahip olmak şart! Columbia'nın su geçirmez, ısı yalıtımlı Firecamp III outdoor ayakkabısı hem konfor hem de koruma sunarak dışarıda geçirdiğiniz her anda güvenle yürümenizi sağlar. Sert zeminlerde, kaygan yüzeylerde, zorlu hava koşullarında üstün performans gösteren bu ayakkabı Yılın Son Fırsatları'nın son gününde tam %45 indirimle sizi bekliyor. Bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

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Columbia Türkiye garantisiyle öne çıkıyor: Columbia Firecamp III Waterproof Erkek Outdoor Ayakkabı

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Su geçirmez özelliğe sahip Columbia Firecamp III Wp Erkek Siyah Outdoor Ayakkabı , yağışlı ve nemli koşullarda bile ayakların kuru kalmasını sağlar. Outdoor aktiviteler için tasarlanan bu ayakkabı, sert ve kaygan zeminlerde, zorlu hava koşullarında dayanıklılık ve üstün performans gösterir. Ayakkabının iç kısmında iyi bir yastıklama ve destek sunan bir tabanlık bulunur. Bu, uzun yürüyüşlerde ve hiking aktivitelerinde konfor sağlar. Outdoor ayakkabılar genellikle hafif olur, bu model de bu geleneiği sürdürür. Hafif yapısı sayesinde ayaklarda yorgunluk hissi oluşturmaz.

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Bu içerik 27 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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