HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Su hattı borusu bomba gibi patladı! Sürücüler kaçacak yer aradı

Su hattı borusu bomba gibi patladı! Sürücüler kaçacak yer aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüleri neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içerisinde sokak göle döndü.

Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. İşlek olan caddeden geçen araçlar patlama sorası göle dönen sokaktan güçlükle çıktı. Cadde baştan aşağı dereye dönerken, daha sonra tüm cadde çamurla kaplandı. Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.

PATLAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. Asfalttan çıkan suyu gören araç sürücüleri otomobillerini kurtarmak için hızlı bir şekilde yoldan geçmeye çalışıyor. Kısa bir sürede tüm caddenin göle dönmesiyle birlikte yol trafiğe kapanıyor.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
'Fransız gemisine taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama'Fransız gemisine taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Bakan Koca duyurdu! LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Koca duyurdu! LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Diyarbakır'da yangında can pazarı! 40 kişi mahsur kaldı

Diyarbakır'da yangında can pazarı! 40 kişi mahsur kaldı

'Fransız gemisine Türk donanmasından taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

'Fransız gemisine taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

İstanbul'un plajlarında korkutan görüntü! Uzmanı uyardı

İstanbul'un plajlarında korkutan görüntü! Uzmanı uyardı

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya bunu konuşuyor! Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı

'Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.