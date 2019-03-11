HABER

Su hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, alışveriş merkezinin su hattı döşemesi için tek başına görev yapan Ahmet Akbayır (51), toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Su hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, alışveriş merkezinin su hattı döşemesi için tek başına görev yapan Ahmet Akbayır (51), toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezinin su hattını döşeyen, yalnız çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Akbayır, dün açtığı çukurda meydana gelen göçükte, toprak altında kaldı. Yakınları, Akbayır'a ulaşamayınca meraklandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, saat 17.00 sıralarında, tenha yerdeki göçüğü fark etti. Yapılan çalışma sonrası göçük altındaki Akbayır'a ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Akbayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Akbayır'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Su hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldü

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Freni patlayan TIR, bariyerlere ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralıFreni patlayan TIR, bariyerlere ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı
Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.