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Su hortumunu paylaşamadı, köpeği ısırdı

23.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yavru köpekle su hortumunu paylaşamayan küçük çocuk, köpekten hortumu alamayınca ısırmaya çalıştı. O esnada çevredekiler yaşananları kameraya kaydetti.

Köpek insanı ısırınca değil, insan köpeği ısırınca haber olur sözü gerçek oldu. Yurt dışından ailesi ile birlikte memleketi Sivas’ın Altınyayla ilçesine gelen 3 yaşındaki Ömer Tokmak, evin bahçesinde hortumla oynamaya başladı. O sırada bahçede bulunan yavru köpekte oyuna dahil oldu. Bu duruma sinirlenen minik Ömer yavru köpeğin hortumla oynamasını istemeyerek köpeği ısırdı. O esnada durumu gören küçük çocuğun yakınları cep telefonlarıyla yaşananları kayda aldı. Minik Ömer’in yavru köpeği ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SESLERİ DUYUNCA FARK ETTİLER

Emirhan Kartal, minik Ömer’in köpeği ısırdığını belirterek, “Bir gün kapının önünde otururken arkadan bir sesler gelmeye başladı. Ailecek bakmaya gittik. Kale mahallesinin torunu Gazi Tokmak’ın torunu Ömer Tokmak, köpekle kavga ediyordu. Bizde o esnada videoya çektik. Sosyal medyada paylaştık” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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