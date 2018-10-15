Su içer gibi şampuan içti

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir adam kasanın yanında duran şampuanlardan birinin kapağını açıp içmeye başlıyor. İçmekle yetinmeyen adam daha sonra eline döktüğü şampuanı başına da sürerek market görevlisi ve müşterilerin şaşkın bakışları arasında marketten çıkıyor.



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