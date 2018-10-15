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Su içer gibi şampuan içti

İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adam, kasanın yanında duran şampuanı içip, marketten ayrıldı.

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir adam kasanın yanında duran şampuanlardan birinin kapağını açıp içmeye başlıyor. İçmekle yetinmeyen adam daha sonra eline döktüğü şampuanı başına da sürerek market görevlisi ve müşterilerin şaşkın bakışları arasında marketten çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
market Şampuan

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