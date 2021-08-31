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  4. Su içmeden hayatta kalabiliyor! Kırmızı listedeki kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

Su içmeden hayatta kalabiliyor! Kırmızı listedeki kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

31.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü.

Su içmeden hayatta kalabiliyor! Kırmızı listedeki kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) ’Kırmızı’ listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman’ın Bozatlı Köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman’ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü. Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYOR

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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