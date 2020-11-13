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Su içmek zayıflatır mı?

13.11.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Su içmek zayıflatır mı?

Özellikle kilo problemi yaşayan insanlar için kritik önem taşıyan, su içmenin kilo verdirdiği düşüncesi teknik olarak doğruyu yansıtsa da sadece su tüketerek zayıflamak mümkün değildir. Konuyla ilgili bilgi veren Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş, merak edilenleri anlattı.

Hemen hemen tüm diyet listelerinin başında “sık su tüketin” cümlesi geçer. Elbette ki sağlıklı kilo kaybı için tek başına bu yöntem yeterli değildir; ancak çok ciddi bir destekçidir.

Günde minimum 2 litre su tüketmiyorsanız, hali hazırda vücudunuz sıvı eksikliğine bağlı birçok olumsuzluk yaşıyor olabilir. Bu yüzden diyette olun veya olmayın, günlük su tüketiminizi sağlamalısınız. Ayrıca fit bir görünüme sahip olmak ve ideal kilonuza ulaşmak istiyorsanız spor ve düzenli beslenmenin yanında su tüketiminin büyük önem taşıdığını unutmamalısınız. Vücudunuzun sindiriminde ve boşaltımında etkin rol oynayan su tüketimi, kilo vermeniz sırasında size büyük destek sağlar. Ancak su tüketerek kilo verme işleminin mümkün olmadığı belirtti: Vücut susuz kalınca sinyaller verir ...

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Tükettiğiniz besinlerden aldığınız vitamin ve minerallerin yanı sıra sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için ve fit bir görünüme kavuşmak için tüketmeniz gereken en önemli şey sudur. Üstelik bahsettiğimiz şey tüm canlıların yaşam kaynağı!

VÜCUDUNUZUN SUYA İHTİYACI VAR

Yeterli miktarda su içmemenin zararları, içeriğimizde de bahsettiğimiz gibi, içmeniz gerekenden az su tüketmek; böbrek gibi organlarınızın görevlerini yerine getirmekte zorlanması, halsizlik, baş ağrısı gibi pek çok soruna neden olabilir. Üstelik zayıflama sürecinde bu durum daha çok önem kazanır . Yeterli miktarda su içebilmek için günlük tüketmeniz gereken su miktarını bilmeniz gerekir. Fakat kişilerin yaşı, kilosu, sağlık durumu, ilaçları, egzersizleri, çevre şartları gibi etmenler günlük tüketilmesi gereken su miktarını doğrudan etkileyebilir.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak günlük almanız gereken su miktarını internet üzerindeki hesaplama cetvellerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz ve su tüketimini alışkanlık haline getirmek için de yine aynı şekilde su içme programlarını telefonlarınıza ayarlayarak günlük bir görev haline getirebilirsiniz .

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