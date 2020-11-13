Su içmek zayıflatır mı?

Hemen hemen tüm diyet listelerinin başında “sık su tüketin” cümlesi geçer. Elbette ki sağlıklı kilo kaybı için tek başına bu yöntem yeterli değildir; ancak çok ciddi bir destekçidir.

Günde minimum 2 litre su tüketmiyorsanız, hali hazırda vücudunuz sıvı eksikliğine bağlı birçok olumsuzluk yaşıyor olabilir. Bu yüzden diyette olun veya olmayın, günlük su tüketiminizi sağlamalısınız. Ayrıca fit bir görünüme sahip olmak ve ideal kilonuza ulaşmak istiyorsanız spor ve düzenli beslenmenin yanında su tüketiminin büyük önem taşıdığını unutmamalısınız. Vücudunuzun sindiriminde ve boşaltımında etkin rol oynayan su tüketimi, kilo vermeniz sırasında size büyük destek sağlar. Ancak su tüketerek kilo verme işleminin mümkün olmadığı belirtti: Vücut susuz kalınca sinyaller verir ...

BU UYARILARI DİKKATE ALIN

Tükettiğiniz besinlerden aldığınız vitamin ve minerallerin yanı sıra sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için ve fit bir görünüme kavuşmak için tüketmeniz gereken en önemli şey sudur. Üstelik bahsettiğimiz şey tüm canlıların yaşam kaynağı!